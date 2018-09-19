Убийство Дениса Тена: подозреваемым продлили арест

Арест продлен еще на один месяц.

Подозреваемым в убийстве Дениса Тена продлили арест. Об этом Sputnik Казахстан рассказал пресс-секретарь Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

"Специализированным межрайонным следственным судом были вынесены постановления 11 и 12 сентября – продление ареста до 23 октября, то есть до трех месяцев", - рассказал он.

Задержанный Нуралы Киясов 20 июля был арестован постановлением Алмалинского районного суда Алматы. В тот же день заочно суд выдал санкцию на арест Армана Кудайбергенова. Третью подозреваемую по делу Жанар Толыбаеву задержали 23 июля. Санкцию на арест районный суд выдал 25 июля. Первоначально они были арестованы на два месяца.

Известный казахстанский фигурист Денис Тен погиб от потери крови после ножевого ранения 19 июля. Преступление произошло в центре Алматы: спортсмен увидел автоворов, который демонтировали боковые зеркала на его автомобиле. Он догнал двух мужчин, пытался задержать, но получил удар ножом в ногу. Гибель всемирно известного фигуриста получила огромный общественный резонанс.

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