В ЦОНах упростили порядок выдачи ЭЦП
Процесс выдачи ЭЦП для юридических лиц будет упрощен в конце октября.
Фото : п/служба19 сентября 2018, 15:58
Государственная корпорация «Правительство для граждан» упростила процесс выдачи электронно-цифровой подписи (ЭЦП) для физических лиц. Данный процесс запускается по принципу «одного окна» в пилотном режиме, сообщает Zakon.kz.
«Теперь для получения ЭЦП на съемные носители нет необходимости предварительно подавать заявку через портал Национального удостоверяющего центра РК (pki.gov.kz) и после идти в ЦОН для подтверждения личности. Достаточно по талону электронной очереди обратиться к специалисту ЦОН. Оператор сделает все необходимые запросы и операции. Процесс выдачи составит около 5 минут», - пояснили в корпорации.
При себе нужно иметь удостоверение личности и usb носитель. Данный бизнес процесс исключает ненужное «хождение» между секторами.
Процесс выдачи ЭЦП для юридических лиц будет упрощен в конце октября.
Стоит отметить, что за 8 месяцев 2018 года через фронт-офисы «Правительства для граждан» выдано почти 4,5 млн ЭЦП.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937866-cbdffa87420bc7e0d47ad4d219443550
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...