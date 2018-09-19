В ЦОНах упростили порядок выдачи ЭЦП

Процесс выдачи ЭЦП для юридических лиц будет упрощен в конце октября.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» упростила процесс выдачи электронно-цифровой подписи (ЭЦП) для физических лиц. Данный процесс запускается по принципу «одного окна» в пилотном режиме, сообщает Zakon.kz.

«Теперь для получения ЭЦП на съемные носители нет необходимости предварительно подавать заявку через портал Национального удостоверяющего центра РК (pki.gov.kz) и после идти в ЦОН для подтверждения личности. Достаточно по талону электронной очереди обратиться к специалисту ЦОН. Оператор сделает все необходимые запросы и операции. Процесс выдачи составит около 5 минут», - пояснили в корпорации.

При себе нужно иметь удостоверение личности и usb носитель. Данный бизнес процесс исключает ненужное «хождение» между секторами.

Процесс выдачи ЭЦП для юридических лиц будет упрощен в конце октября.

Стоит отметить, что за 8 месяцев 2018 года через фронт-офисы «Правительства для граждан» выдано почти 4,5 млн ЭЦП.

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