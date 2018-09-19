Руководители ТОО растратили деньги нацкомпании, выделенные на строительство молокозавода

Они осуждены на 7 и 8 лет.

За хищение средств у холдинга "КазАгро" осуждены должностные лица частной и квазигосударственной компаний, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

"Службой экономических расследований департамента государственных доходов по Астане завершено расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО "Астана Боттлерс" - генерального директора Есеркепова М.Ж. и исполнительного директора Тешабаева Ш.Э., а также в отношении заместителя председателя правления АО "КазАгроПродукт" Кузембаева Б.М. по факту хищения и растраты бюджетных средств Национального управляющего холдинга "КазАгро" в сумме 700 млн. тенге, а также легализации денежных средств добытых преступным путем", - говорится в релизе.

Как сообщается, созданное в 2014 году ТОО "Астана Боттлерс" должно было запустить производство по выпуску ультрапастеризованного молока торговой марки "Жаным" на деньги государственной компании АО "КазАгроПродукт" в сумме 700 млн. тенге. Но должностные лица АО "КазАгроПродукт" и ТОО "Астана Боттлерс" Есеркепов и Тешабаев в сговоре с Кузембаевым, под видом строительства производственных помещений, закупа специализированного оборудования, сырья для производства молока, на основании договора о совместной деятельности похитили государственные деньги в сумме 700 млн. тенге, перечислив их на счета аффилиированных компаний.

Таким образом, профинансированный государством завод так и не произвел ни одного литра молока. Похищенные деньги использовались на приобретение автомашин, туры для отдыха в Европе, а также на погашение долгов Есеркепова. В ходе следствия арестовано имущество виновных лиц, стоимость которого составила 970 млн. тенге.

Приговором суда подсудимый Есеркепов осужден к 8 годам лишения свободы, подсудимые Тешабаев и Кузембаев осуждены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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