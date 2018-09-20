В Павлодаре ребенок выпал с 5 этажа

Годовалый мальчик чудом остался жив, его отвезли в больницу.

19 сентября в Павлодаре ребенок выпал из окна, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Годовалый мальчик чудом остался жив, его отвезли в больницу.

Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Чтобы избежать подобных ЧП, призываем вас соблюдать следующие рекомендации:

1. Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.

3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

4. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник и не упал вниз.

5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

6. Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнатных остекленных дверей, так как ребенок может споткнуться и нанести себе травму.

7. Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.

8. Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может в них запутаться и спровоцировать удушье.

9. Посадить под окнами зеленые насаждения, особенно, если вы живете в частном доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребенка из окна.

10. Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!