В Павлодаре ребенок выпал с 5 этажа
Годовалый мальчик чудом остался жив, его отвезли в больницу.
19 сентября в Павлодаре ребенок выпал из окна, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Годовалый мальчик чудом остался жив, его отвезли в больницу.
Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.
При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.
Чтобы избежать подобных ЧП, призываем вас соблюдать следующие рекомендации:
1. Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
4. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник и не упал вниз.
5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.
6. Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнатных остекленных дверей, так как ребенок может споткнуться и нанести себе травму.
7. Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.
8. Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может в них запутаться и спровоцировать удушье.
9. Посадить под окнами зеленые насаждения, особенно, если вы живете в частном доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребенка из окна.
10. Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
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