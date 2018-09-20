Порошенко: Оборонные нужды Украины превышают возможности
Президент требует от военного руководства ускорить достижение оборонным сектором Украины стандартов НАТО.
Фото : Andrej Isakovic20 сентября 2018, 14:06
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оборонные нужды страны превышают возможности, нужны "прорывные" системные решения в этой сфере, передает РИА Новости.
"Наши оборонные потребности точно превышают наши возможности, и мы должны совместно с вами найти нестандартные выходы, вооруженные силы ждут прорывных системных решений, решений в сфере обороны. Я требую от военного руководства нестандартных асимметричных решений на любые вызовы и планы противника", — заявил Порошенко во время выступления в Раде в четверг.
Он также заявил, что требует от военного руководства ускорить достижение оборонным сектором Украины стандартов НАТО.
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