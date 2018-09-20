Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Порошенко: Оборонные нужды Украины превышают возможности

Президент требует от военного руководства ускорить достижение оборонным сектором Украины стандартов НАТО.

Фото : Andrej Isakovic20 сентября 2018, 14:06

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оборонные нужды страны превышают возможности, нужны "прорывные" системные решения в этой сфере, передает РИА Новости.

"Наши оборонные потребности точно превышают наши возможности, и мы должны совместно с вами найти нестандартные выходы, вооруженные силы ждут прорывных системных решений, решений в сфере обороны. Я требую от военного руководства нестандартных асимметричных решений на любые вызовы и планы противника", — заявил Порошенко во время выступления в Раде в четверг.

Он также заявил, что требует от военного руководства ускорить достижение оборонным сектором Украины стандартов НАТО.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты