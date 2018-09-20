Почему повысилась цена на хлеб в Шымкенте

Отмечается, что сейчас стоимость хлеба в Шымкенте по-прежнему одна из самых низких в стране.

Как разъяснили в Ассоциации хлебопекарей города Шымкента, цена на хлеб была выровнена в соответствии с затратами на его производство, передает Zakon.kz.

По словам председателя Ассоциации Абдумалика Комекбаева, на протяжении нескольких лет, несмотря на то, что для юридических лиц повышались тарифы на коммунальные услуги (с 2016 года вода подорожала на 24,7%, электроэнергия - на 27,2%), а также удорожание ГСМ (АИ-92 - 25,2%, дизтопливо - 105,01%), по договоренности с акиматом города хлебопекари продолжали удерживать цены на продукт первой необходимости.

Благодаря этому, вплоть до 17 сентября стоимость одной булки хлеба составляла 50 тенге.

Но акимат не оставался безучастным наблюдателем за ситуацией.

"После ряда переговоров с представителями Ассоциации хлебопекарей была достигнута договоренность о приведении стоимости хлеба в соответствие с калькуляцией. Сейчас стоимость одной булки в Шымкенте составляет 60 тенге. Добавлю – со стороны акимата проводится ежедневный мониторинг цен на этот социальный продукт. Иными словами, акимат не допустит дальнейшего повышения цены на хлеб" - сказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента Асет Абдраханов.

При этом отмечается, что сейчас стоимость хлеба в Шымкенте по-прежнему одна из самых низких в стране.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!