Почему гражданина Турции отпустили под залог, объяснили в прокуратуре

Он женат на казахстанке, у него есть ребенок. Гражданини Турции ранее не судим, данных о преступной деятельности не имеется.

В прокуратуре Алматы объяснили, почему 28-летнего гражданина Турции Али Демира, избившего водителя скорой помощи, отпустили под залог, сообщает Zakon.kz.

В его отношении проводится досудебное расследование по ст.293 ч.1 УК РК (хулигантство). Али Демир был задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД Алматы.

В городской прокуратуре проинформировали, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде "содержания под стражей" поступило 20 сентября. Демир Э.А. подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.

"При решении вопроса о необходимости применения меры пресечения, также учитывается тяжесть совершенного преступления, личность подозреваемого, обвиняемого, семейное положение, наличие в семье иждивенцев, наличие у подозреваемого, обвиняемого постоянного места работы, наличие постоянного места жительства и другие обстоятельства", - сообщили в прокуратуре.

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Он имеет постоянное место регистрации и проживает по зарегистрированному в органах миграционной полиции адресу, ранее не судим, женат на гражданке Республики Казахстан, на иждивении находится малолетний ребенок.

"Кроме того, данными о продолжении им преступной деятельности орган уголовного преследования не располагает. У органа уголовного преследования отсутствуют основания полагать, что подозреваемый скроется либо воспрепятствует объективному расследованию дела. Таким образом, в соответствии с требованием закона основания для применения меры пресечения в отношении Дэмир Э.А. в виде "содержания под стражей" отсутствуют, и действия прокурора Алмалинского района являются законными", - подчеркнули в городской прокуратуре.

В целях обеспечения явки в суд в отношении Али Демира была избрана мера пресечения в виде "залога".

18 сентября гражданин Турции Али Демир напал на водителя скорой. Его задержали. Пострадавший был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

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