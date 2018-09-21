В Астане безработные стали чаще совершать преступления

Общее количество зарегистрированных преступлений в столице составило свыше 14 тысяч.

Сегодня в прокуратуре города Астаны состоялось заседание коллегии по вопросу соблюдения законности в сфере занятости населения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.

В работе заседания приняли участие первые руководители уголовно-исполнительной системы, государственных доходов, юстиции, управления занятости и социальной защиты населения, а также других уполномоченных органов. Столичной прокуратурой проверено соблюдение законности при реализации госпрограмм «Занятость - 2020» и «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021г.г.».

Основанием для проверки явилось повышение количества преступлений, совершенных безработными на 11%, при общем снижении уровня преступности. Общее количество зарегистрированных преступлений в столице составило свыше 14 тысяч, из них более 25% совершено безработными.

По итогам проверки работа ответственных государственных органов признана неудовлетворительной в части отсутствия должного контроля при планировании и расходовании бюджетных средств. Выяснилось, что цели и задачи, предусмотренные программами, не были достигнуты.

В общей сложности сумма неэффективно израсходованных средств составила более 52 млн. тенге. К примеру, из-за ненадлежащего анализа потребностей рынка труда на обучение было направлено 169 граждан по невостребованным специальностям, что привело к нерациональному использованию 6,5 млн. тенге.

Есть и факты необоснованного направления на обучение 15 граждан, имеющих работу и образование по этим же специальностям. По всем выявленным фактам начаты досудебные расследования.

По итогам коллегии прокуратурой города поручено дать принципиальную оценку противоправным действиям должностных лиц, а также рекомендовано повысить ответственность уполномоченных органов и пересмотреть организацию их работы.

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