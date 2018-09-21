Избиение водителя скорой: следователь отозвал новое ходатайство о мере пресечения

Рассмотрение, назначенное на 17.00, не состоялось.

Сегодня в Специализированном межрайонном следственном суде Алматы должно было состояться рассмотрение нового ходатайства следователя о мере пресечения в отношении гражданина Турции, напавшего на водителя скорой, передает корреспондент Zakon.kz.

Однако рассмотрение, назначенное на 17.00, не состоялось. Спустя полтора часа ожидания стало известно, что следователь отозвал свое ходатайство.

Причем, 21 сентября, согласно документу, следователь СО УП Алмалинского района подал в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении гражданина Турции Али Демир в виде залога.

"В связи с минованием надобности и пересмотра меры пресечения просим вас не рассматривать мое поступившее ходатайство и вернуть материалы в отношении Демир Э.А.", - сказано в отзыве следователя.

Первое ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде "содержания под стражей" поступило 20 сентября. Прокурор возражал против данной меры, объяснение этому горпрокуратура дала сегодня. В итоге суд избрал меру пресечения "залог", и подозреваемого отпустили из зала суда.

18 сентября Али Демир напал на водителя скорой. Его задержали. Ведется досудебное расследование по ст.293 УК РК. Пострадавший был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Позже подозреваемый на видео извинился за свой поступок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!