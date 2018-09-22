Сенаторы и мажилисмены вышли на субботник

Деревца на субботник были доставлены из лесопитомника, находящегося в «зеленом поясе» молодой столицы.

Сегодня депутаты Сената и работники Аппарата Палаты во главе со Спикером Касым-Жомартом Токаевым приняли участие в традиционном общегородском субботнике, передает Zakon.kz.

В ходе мероприятия в районе жилого комплекса «Зеленый квартал», расположенного на Левобережье Астаны, были высажены саженцы тополя, лиственницы, ясеня и шефердии.

В этот раз местом для озеленения и благоустройства растущего в степи города стал проспект напротив жилищного комплекса в одном из новых районов столицы, где и провели работу мажилисмены.

Десятки саженцев тополей, лиственницы, ясеня и шифердии оживили расположенный на левобережье Астаны участок. Деревца на субботник были доставлены из лесопитомника, находящегося в «зеленом поясе» молодой столицы.

Саженцы, высаженные мажилисменами, были политы и укреплены от ветра. Как показал астанинский опыт, посадка с учетом местных климатических условий помогает деревцам прижиться и пойти в рост. В этом убеждают украшающие столицу скверы и аллеи, посаженные в разное время депутами Мажилиса.

По установившейся в Мажилисе традиции в посадке деревьев в этот день участвовали члены от фракций партий «Нұр Отан», «Ак жол» и КНПК, а также депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана.

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