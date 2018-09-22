За авиадебош чиновницу из Кыргызстана уволили
По словам очевидцев, она была нетрезва.
Фото : kabar.kg22 сентября 2018, 20:42
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Каденова Зууракан Ажимаматовна освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития Кыргызской Республики. Об этом сообщает Кабар.
Ранее сообщалось, что сегодня в аэропорту Сеула заместитель министра труда и социального развития Зууракан Каденова была снята с рейса за то, что устроила дебош. Как сообщается, женщина якобы была пьяна и кричала на бортпроводников.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4938302-64d013e1d23edf8df5633a3aaf387ac0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...