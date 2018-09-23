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Вице-президент Вьетнама возглавила страну

Обязанности главы Социалистической Республики Вьетнам 57-летняя Данг Тхи Нгок Тхинь будет исполнять до тех пор, пока Национальное собрание не изберёт нового лидера.

Фото : © РИА Новости / Александр Гальперин23 сентября 2018, 14:46

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь возглавила страну вместо скончавшегося 21 сентября президента Чан Дай Куанга, сообщает Лайф.

— В соответствии с конституцией Вьетнама врио президента страны назначена вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь, — отмечается в сообщении Постоянного комитета Национального собрания — высшего органа законодательной власти в республике.

Обязанности главы Социалистической Республики Вьетнам 57-летняя Данг Тхи Нгок Тхинь будет исполнять до тех пор, пока Национальное собрание не изберёт нового лидера. О том, когда это может произойти, информации нет.

Напомним, Чан Дай Куанг умер утром 21 сентября в центральном военном госпитале Ханоя после тяжёлой болезни. Врачи отметили, что у президента Вьетнама был неизлечимый рак крови вирусного происхождения, лекарства от которого просто нет.


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