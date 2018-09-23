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25 кандидатов будут претендовать на пост президента Грузии

В регистрации было отказано 21 кандидату по разным правовым основаниям.

Фото : © РИА Новости / Александр Чипурин23 сентября 2018, 18:35

В выборах президента Грузии, которые запланированы 28 октября, примут участие 25 кандидатов, сообщает РИА Новости.

По данным ЦИК, регистрация кандидатов завершена, всего бороться за президентский пост будут 25 кандидатов, среди которых 19 представлены политическими партиями, а шесть — инициативными группами.

"Всего желание принять участие в президентских выборах выразили 46 человек, среди них 20 были представлены политическими партиями, 26 — инициативными группами. В регистрации было отказано 21 кандидату по разным правовым основаниям", — сказано в заявлении комиссии.

Зарегистрированные кандидаты в президенты имеют право до 16 октября письменно обратиться в ЦИК с просьбой о снятии своей кандидатуры, по истечении этого срока все кандидаты будут внесены в избирательные бюллетени.

В президентских выборах примут участие независимый кандидат, бывшая глава МИД Саломе Зурабишвили, экс-глава МИД, кандидат от объединённой оппозиции Григол Вашадзе, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, лидер партии "Движение строительства" Давид Усупашвили и другие.


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