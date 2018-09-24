Нефть резко дорожает на решениях ОПЕК+ не повышать добычу

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,25%, до 79,22 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,2%, до 71,63 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть 24 сентября уверенно растут после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов, отмечает angi.ru.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,25%, до 79,22 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,2%, до 71,63 доллара за баррель.

24 сентября инвесторы отыгрывают итоги десятого заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире.

Заседание проходило на фоне ожидания рынком начала действия санкций США против Ирана в начале ноября.

В такой ситуации рынок гадал, не решат ли страны ОПЕК+ дополнительно нарастить свою добычу. За наращивание выступал и президент США Дональд Трамп.

Однако комитет договорился продолжить стремиться к стопроцентному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное — сохранить достигнутый баланс рынка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!