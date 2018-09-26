Стихийный скотомогильник обнаружен в черте Усть-Каменогорска

Свалка с останками животных находится на берегу реки Ульба в черте города.

Несанкционированный скотомогильник обнаружили в ходе рейда сотрудники центра экологической безопасности Усть-Каменогорска, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Свалка с останками животных находится на берегу реки Ульба в черте города. Это место не видно с дороги. Побережье закрывает лесополоса. Один из оврагов завален черепами и костями крупного рогатого скота. При этом, как рассказали экологи, на свалке есть как старые кости, так и выброшенные совсем недавно. Все это растаскивают мелкие грызуны и бездомные собаки. Специалисты полагают, что отходы утилизируют недобросовестные предприниматели, занимающиеся разведением скота. Либо это следы работы крупных точек торговли, общепита и шашлычных.

- Если так утилизируют останки животных, то никто не может дать гарантию, что они не заражены какой-то болезнью. Пусть даже не опасной для людей, но опасной для других животных. Нужно выяснить, кто организовал вот это безобразие. И мы написали письмо в местную полицейскую службу о том, что они выяснили, кто это, делает, - прокомментировала эколог центра экологической безопасности Усть-Каменогорска Елена Полянцева.

За стихийные свалки особо не наказывают. На первый раз за мусор в неположенных местах - предупреждение. Во второй раз нечистоплотным горожанам грозит административный штраф в 10 МРП.

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