В Астане увеличат количество парковочных мест до конца года

Новые автостоянки появятся на основных загруженных участках улично-дорожной сети столицы,

В акимате состоялась очередная сессия городского маслихата. Первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун рассказал о ситуации с парковочными зонами в столице, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

По его словам, до конца года в городе планируется внедрить порядка 4 тысяч парковочных мест на основных загруженных участках улично-дорожной сети, а до конца 2019 года общее количество аналогичных мест составит свыше 10 тысяч.

Внедрение платных автомобильных стоянок, несомненно, связано с увеличением количества транспортных средств. На сегодняшний день в столице их более 500 тысяч единиц, и тенденция к росту продолжается.

По словам Хорошуна, строительство платных парковочных мест позволяет упорядочить движение транспортных средств.

"К примеру, после завершения строительства нового терминала и реконструкции привокзальной площади международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев", площадь парковочного пространства в столице увеличилась в 3 раза (с 300 до 806 маш/мест). Также платная парковка была запущена на территории привокзальной площади железнодорожного вокзала, где количество парковочных мест составляет 254 маш/мест. До внедрения платного въезда уровень загруженности составлял 100%, после – 35−40%. Вторым этапом с января 2018 года осуществлен запуск демонстрационной зоны парковочного пространства, расположенного на бульваре Нуржол в количестве 487 паркомест. Это позволило увеличить оборачиваемость транспортных средств в 3 раза и упорядочить их движение на данном участке", – пояснил заместитель акима Астаны.

Отметим, за весь период действия платных парковок в городе пользователями произведена оплата на сумму 9,1 млн тенге, при этом в доход государства взысканы свыше 30 млн тенге в виде административных штрафов за неуплату услуг платных парковок.

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