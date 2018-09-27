Минздрав озвучил версию гибели 3-летней девочки в Шымкенте

Ребенок мог получить отравление в собственном доме.

Гибель девочки, мама которой заказала еду через интернет, прокомментировал главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает Спутник.

Бекшин считает, что трехлетний ребенок мог заразиться в домашних условиях.

"Была выявлена условно патогенная флора proteus vulgaris на кухне - в доме самих пострадавших и в промывных водах желудка мамы и погибшего ребенка, поэтому мы склонны считать, что здесь произошло домашнее заражение", - сказал Бекшин.

При этом в заведении, которое распространяло продукцию через интернет, была обнаружена кишечная палочка и повышенное содержание количества общего микробного числа.

Он добавил, что у сотрудников другого кафе, где обедал трехлетний ребенок с мамой, был выявлен стафилококк.

"Но стафилококк может быть и у нас, как носителей, тем более третьей степени", — сказал Бекшин.

Председатель комитета охраны общественного здоровья Минздрава в очередной раз посоветовал жителям не пользоваться услугами кафе, которые продают еду через интернет.

"Суши – это своеобразный продукт. Их нужно готовить из наисвежайшей рыбы, которая сертифицирована. В домашних условиях, естественно, качество не гарантируется", — отметил Бекшин.

Ранее жительница Шымкента написала в Сети о гибели своей дочери после похода в кафе. Утром 9 сентября у матери с ребенком началась непрерывная рвота. Женщину положили во взрослое отделение инфекционной больницы, а девочку врачам спасти не удалось.

Накануне в обед мама с дочерью ели в местном кафе, а на ужин заказали пиццу и суши через интернет. Сообщалось, что независимые эксперты проверяют инфекционную больницу Шымкента на качество оказанных услуг.

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