В АрселорМиттал Темиртау прокомментировали информацию о состоянии шахт

В ряде информационных сообщений говорится не о новой проверке, а о той, которая проводилась ранее.

Информацию о, якобы, неудовлетворительном техническом состоянии шахт Угольного департамента опровергли в компании Арселор Миттал Темиртау, сообщает Zakon.kz.

В СМИ прошла информация, в которой говорилось о проверке угольных предприятий "Казахстанская", "Саранская", "имени Кузембаева". Но не было указано, когда и с какой целью работала проверочная комиссия, и кем проводилась проверка, - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

Комиссия Департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Карагандинской области работала на предприятиях Угольного департамента в первом квартале сего года, и справка о выводах этого государственного органа была выдана руководству УД 27 марта 2018 года. 12 апреля с.г. прокуратурой Карагандинской области руководству АО "АрселорМиттал Темиртау" было направлено письмо о выявленных несоответствиях. Этот факт был широко отражен в СМИ. Таким образом, в ряде информационных сообщений от 26 сентября говорится не о какой-то новой проверке, а о той, которая проводилась ранее.

Обращаем ваше внимание на то, что проведение проверок предприятий представителями государственных органов мы считаем неотъемлемой частью государственно-частного партнерства и высоко ценим рекомендации, указания, предписания и определения госорганов. Считаем, что вынесение постановлений и представлений – это необходимый рабочий инструмент, позволяющий компании оперативно реагировать на вопросы, возникающие у уполномоченных государственных органов. С нашей стороны мы всегда прикладываем все усилия для исполнения в указанные сроки всех пунктов постановлений и определений госорганов.

В связи с постановлением Межрайонного суда и на основании работы упомянутой выше комиссии на компанию было наложено административное взыскание. Компания полностью и в установленный срок выплатила наложенный штраф в бюджет Карагандинской области, о чём также были проинформированы СМИ.

Разумеется, выплатой штрафа работа по устранению замечаний не ограничилась. Ежемесячно отдел промышленной безопасности Угольного департамента отчитывается об исправлении выявленных нарушений. Ряд несоответствий был устранен сразу же по предъявлению претензий. Всего на сегодняшний день устранены около 85 % от общего числа замечаний, и в настоящее время принимаются меры по устранению оставшихся нарушений.

Также хотелось бы подчеркнуть, что, по мнению специалистов, использование формулировки "100% устаревшее оборудование", не является верным. Промышленное оборудование, как подземное, так и поверхностное, на предприятиях Угольного департамента постоянно обновляется. С начала года пресс-служба компании провела ряд пресс-туров, в ходе которых журналисты и блогеры могли лично убедиться в том, что предприятия УД постоянно модернизируются, и в ходе процесса модернизации предпочтение отдается новейшему современному цифровому оборудованию. Вот лишь некоторые примеры материалов представителей СМИ, опубликованных по результатам наших пресс-туров:

http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=77096

https://www.youtube.com/watch?v=DBx8OELezV8&feature=youtu.be

http://sobytiya.kz/index.php/obshchestvo/item/1498-pyatsot-metrov-do-urovnya-zemli

http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=77626

В ноябре компания вновь планирует выезды на шахты со спуском под землю.

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