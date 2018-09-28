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В Караганде директор детсада собрала с родителей 50 млн тенге

Карагандицы утверждают, что занимали такие суммы в обмен на обещание, что их дети будут ходить в сад бесплатно несколько лет.

Фото : Отырар TV28 сентября 2018, 08:24

В Караганде началось судебное разбирательство по делу детского сада «Ромашка». Бывшего директора Анну Богатову обвиняют в мошенничестве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Родители 27 малышей требуют вернуть деньги, которые давали в долг директору якобы на развитие бизнеса. По их подсчетам это около 50 млн тенге.

Обманутые люди теперь через суд пытаются взыскать свои финансы и признать директора мошенницей. Карагандицы утверждают, что занимали такие суммы в обмен на обещание, что их дети будут ходить в сад бесплатно несколько лет. На судебном заседании предпринимательница попросила прощения у родителей и обязалась вернуть деньги. Однако многие потерпевшие просят назначить Анне Богатовой реальное наказание.

Как заявила адвокат потерпевших Наталья Жулинская, факт мошенничества доказан.


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