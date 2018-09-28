Начальник ОБН Жезказгана несколько лет собирал дань с наркоторговцев

Калдыбек Шубаев систематически брал взятки за покровительство наркоторговцев, все остальное время делая вид, что борется с преступностью.

Подполковник Калдыбек Шубаев вступил в должность начальника отдела по борьбе с наркобизнесом УВД города Жезказгана в 2015 году. Всего через несколько месяцев борец с наркобизнесом познакомился с несколькими распространителями тяжелых запрещенных веществ. Пообещав последним покровительство, Шубаев почти два года собирал дань с наркоторговцев, за что поплатился тюремным заключением на семь лет, сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов уголовного дела, схему по регулярному получению взяток Шубаев придумал, когда узнал, что двое наркоторговцев (Агаев и Гелагаев) являются самыми крупными распространителями тяжелых веществ в регионе.

"Агаев А., находясь под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств, осознавая, что данное преступление относится к особо тяжким и его брат Агаев М.А. задержан сотрудниками ОБН УВД города Жезказган, согласился на условия Шубаева К. передавать ему ежемесячно 200 000 тенге", - говорится в приговоре.

Таким образом, распространитель наркотиков Агаев быстро согласился на сделку. Вскоре, осознав, что он сильно рискует, получая деньги лично, Шугаев решил привлечь к передаче денег своего нижестоящего коллегу - участкового инспектора Мухатаева. Последний на протяжении многих месяцев занимался тем, что приезжал на заранее оговоренное место и забирал калым. Ежемесячная сумма выплат при этом была довольно небольшой - за свое бездействие полицейские просили 200 тысяч тенге в месяц.

По аналогичной схеме был "обработан" и второй наркоторговец - Гелагаев. Разница была лишь в сумме, после вступительного платежа в размере 250 тысяч тенге, Гелагаев должен был привозить оборотням в погонах по 50 тысяч ежемесячно.

Работала схема безотказно с 2015 по 2017 год. Также следствие установило, что было еще несколько отдельных эпизодов, благодаря которым Шугаев с коллегами получали дополнительные "бонусы". Например, жители города неоднократно обращались в органы с просьбой арестовать наркоторговцев, прекрасно зная, чем они занимаются. Однако начальник ОБН пообещал преступникам, что всего за 300 тысяч тенге он избавится от заявления.

За свои действия Калдыбек Шубаев был признан виновным Карагандинским областным судом. Экс-главу отдела осудили по статье 366 УК РК и лишили свободы на семь лет с пожизненным лишением права работать на госслужбе. Кроме того, с Шубаева в доход государства будет изъято 3 750 000 тенге в размере полученной взятки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!