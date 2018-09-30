В ЗКО водителя оштрафовали за взятку

У водителя не был пристегнут ремень, и он пытался подкупить инспектора.

В Актобе за взятку в две тысячи водителя оштрафовали на полмиллиона, передает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

На пересечении улиц Тилеу батыра и Есет батыра дорожные инспекторы остановили машину. Водитель не пристегнул ремень безопасности. Мужчина пытался избежать штрафа и предложил сотруднику дорожного патруля взятку – 2 000 тенге. Все это зафиксировала камера видеорегистратора полицейского. В итоге составили протокол по статье 676 КоАП, с последующей передачей дела в суд.

Дело рассмотрели 3 сентября в специализированном административном суде. Теперь водителю придется заплатить штраф в размере 481 тысячи тенге. Как уточнили в актюбинском департаменте по противодействию коррупции, если бы водитель сразу признал вину, штраф составил бы 12 тысяч тенге. Если сумма оплачивается в течение 7 дней, то действует 50-процентная скидка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!