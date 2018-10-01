Отцу избитого на ВОАД мальчика продлили арест

Мера пресечения продлена до трех месяцев, то есть до 1 ноября.

Мурат Аскароглы, подозреваемый в избиении собственного сына, останется под стражей еще минимум на 1 месяц, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Городского суда Алматы, мера пресечения в виде ареста продлена до трех месяцев, то есть до 1 ноября.

2 августа следователь ДВД Алматы ходатайствовал о взятии подозреваемого по ст.106 ч.2 п.11 УК РК Мурата Аскароглы, 1985 г.р., под стражу сроком на 2 месяца.

Мужчину задержали 1 августа. Его сына нашли 16 июля с разбитым черепом на обочине ВОАД. Изначально была версия, что ребенка сбила машина. Полиция искала очевидцев. Однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что ребенок пострадал от рук собственного отца. Однако родные задержанного не верят, что он мог такое совершить.

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