Предпринимателям отменили печати

Предприниматели имеют право в своей деятельности использовать печать или отказаться от нее по своему усмотрению.

Согласно поправкам в статью 10 Предпринимательского Кодекса государственным органам и финансовым организациям запрещено истребовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста РК.

«Так, для удостоверения документов субъекты частного предпринимательства не обязаны использовать печати, достаточно подписи уполномоченного лица», - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что изменения не означают запрет на использование печатей. Предприниматели имеют право в своей деятельности использовать печать или отказаться от нее по своему усмотрению.

«Право не использовать печать значительно упростит взаимодействие субъектов частного предпринимательства с госорганами, финансовыми организациями», - считают в Минюсте.

Также согласно новым поправкам, государственные органы, финансовые организации, в том числе банки второго уровня не вправе требовать оттиск печати как обязательный реквизит документа. Они обязаны принять документы субъектов частного предпринимательства, удостоверенные только подписью уполномоченного лица.

По информации Минюста, внесение поправок в законодательные акты по исключению обязательного наличия печати для юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, основано на рекомендациях экспертов Всемирного банка и применения опыта стран - США, Дании, Норвегии, Швеции, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канаде, Финляндии и Грузии в обеспечение легкости ведения бизнеса.



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