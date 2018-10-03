Курс доллара и рубля вырос на торгах
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 364,71 тенге.
Фото : otyrar.kz3 октября 2018, 11:28
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 364,29 тенге за доллар (+3,64 тенге), объем торгов – 25,1 млн долларов (-20 550 тыс. USD).
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 364,71 тенге за доллар, объем торгов – 2 млн долларов.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5725 тенге за рубль, объеме торгов 10 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 364-365,7 тенге, евро - 421,5-424,5 тенге, рос.рубля - 5,54-5,6 тенге.
В торгах приняли участие 16 банков.
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