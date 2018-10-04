В Астане начался отопительный сезон

Первое время батареи будут теплыми.

В соответствии с Постановлением акимата Астаны от 4 октября 2018 года отопительный сезон в столице начнется сегодня, 4 октября, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "Астанаэнергосервис", согласно утвержденным правилам подготовки и проведения отопительного сезона в Астане, подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в следующей очередности.

В первую очередь к теплоснабжению подключают детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения.

Во вторую очередь - жилые здания, общежития, гостиницы.

Далее подключают административные здания, учебные заведения, театры.

Все объекты к началу отопительного сезона должны иметь паспорт технической готовности теплоснабжения потребителя к отопительному сезону, оформленный на основании Акта выполненных работ по подготовке к отопительному сезону. Паспорт готовности является документом, разрешающим подачу тепла объектам потребителя. Паспорт готовности утверждается в АО "Астана-Теплотранзит".

В ближайшие дни весь город будет подключен к отопительной системе. Первое время батареи будут теплыми, так как на улице стоит осенняя погода. Подача тепла производится в соответствии с наружным воздухом для обеспечения комфортных условий для населения города Астаны. Расчет за отопление будет производиться по приборам учета, с даты подачи отопления.

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