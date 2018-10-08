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Появилось видео драки фанатов Нурмагомедова и МакГрегора перед боем

Потасовка произошла и на церемонии взвешивания бойцов.

Фото : скриншот8 октября 2018, 08:58

В Лас-Вегасе на арене T-Mobile, где проходил поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора МакГрегора в рамках UFC 229, непосредственно перед боем завязалась драка между болельщиками бойцов, пишет Vesti.kz.

На записи видно, что в потасовке приняли участие даже женщины в вечерних нарядах, которые дрались дамскими сумочками.

"В ожидании боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора российские болельщики подрались с ирландскими. Вот где настоящая жара", - говорится в описании видео.

Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере.

После боя Нурмагомедов спровоцировал драку в зале, перепрыгнув через ограждение, что привело к потасовке между командами спортсменов. В ситуацию вмешались полиция и охрана. После этого инцидента выплату гонорара Нурмагомедову "заморозили", а судьба титула была поставлена под вопрос.

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