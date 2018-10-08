Появилось видео драки фанатов Нурмагомедова и МакГрегора перед боем

Потасовка произошла и на церемонии взвешивания бойцов.

В Лас-Вегасе на арене T-Mobile, где проходил поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора МакГрегора в рамках UFC 229, непосредственно перед боем завязалась драка между болельщиками бойцов, пишет Vesti.kz.

На записи видно, что в потасовке приняли участие даже женщины в вечерних нарядах, которые дрались дамскими сумочками.

"В ожидании боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора российские болельщики подрались с ирландскими. Вот где настоящая жара", - говорится в описании видео.

В ожидании боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Магрегора российские болельщики подрались с ирландскими. Вот где настоящая жара pic.twitter.com/WTwBynYHnF — Новости. Как есть (@nourlnews) 7 октября 2018 г.

Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере.

После боя Нурмагомедов спровоцировал драку в зале, перепрыгнув через ограждение, что привело к потасовке между командами спортсменов. В ситуацию вмешались полиция и охрана. После этого инцидента выплату гонорара Нурмагомедову "заморозили", а судьба титула была поставлена под вопрос.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!