Дело о разглашении персональных данных по ЦОНу передано в суд

Сотрудницу центра обслуживания населения будут судить за передачу данных третьим лицам.

Дело о разглашении персональных данных сотрудниками алматинского ЦОНа было передано в суд, передает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написала Анна Димитриевич, которая год назад обвинила центр обслуживания населения в разглашении ее личных данных.

"Узнав в октябре 2017 года о том, что кто-то взял справки на мое имя, в тот момент это казалось безуспешно подавать заявление в полицию, так как правоохранительные органы с данной категорией дел ещё не работали, о чем говорили открыто, мол, перспектив нет, но Олег настоял на том, что за данное правонарушение предусмотрена именно уголовная ответственность и нужно работать", - пишет девушка.

Димитриевич рассказала, что теперь сотрудницу ЦОНа будут судить за то, что она "выдала кому-то адресную справку и справку о наличии недвижимости на мое имя без моего согласия третьему лицу. Согласно письму, вину она свою признала".

Жительница Алматы Анна Димитриевич обвинила Центр обслуживания населения в разглашении ее личных данных. По ее словам, зайдя в свой личный кабинет на портале Egov, она увидела, что кто-то набрал справок без её ведома - адресную справку и справку о наличии (отсутствии) недвижимого имущества.

В Госкорпорации "Правительство для граждан" отметили, что согласно проведенной проверке, на гражданку Анну Дмитриевич действительно были выданы адресная справка и справка на недвижимое имущество. По словам работника ЦОНа, выдавшего справки, к ней обратился сотрудник организации Global Capital. Работника, выдавшего справку без доверенности, ожидает увольнение.

В ForteBank связь с ТОО "Глобал Капитал" и официально опровергли, отметив, что у них не работает человек, указанный в посте Анны.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин призвал жителей страны перестать "поливать грязью" ЦОНы и предложил варианты решения выявленной проблемы.

Юрист Бахыт Касымбеков не исключил возможности, что такие «операции» в центрах обслуживания стоят, как говорится, на потоке. Поэтому остальным алматинцам он советовал проверить собственную историю обращений.

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