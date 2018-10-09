Какие задачи Послания станут первоочередными для карагандинцев

Аким области призвал крупные компании поддержать инициативу Президента.

Актив Карагандинской области обсудил задачи, поставленные Главой государства в Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни". Глава региона Ерлан Кошанов рассказал, что планируется сделать в первую очередь для улучшения жизни карагандинцев. Он дал поручения по каждому из шести направлений Послания, сообщает Zakon.kz.

- С 1 января следующего года будет повышена минимальная зарплата в 1,5 раза. Это коснется 32 тыс. жителей области, 25 тыс. бюджетников. На эти цели будет выделено 2 млрд тг, - сообщил ЕрланКошанов.

Аким области призвал крупные компании поддержать инициативу Президента.

Глава региона рассказал о том, какую пользу уже принесла Дорожная карта бизнеса. За 8 лет в области на её финансирование направили 17 млрд тенге. Полторы тысячи предпринимателей, получивших поддержку, пополнили казну на сумму свыше 24 млрд тенге. Создано более 20 тыс. новых рабочих мест, вложено 168 млрд тенге инвеестиций.

- То есть на каждый тенге субсидий привлечено 20 тенге инвестиций, - отметил ЕрланКошанов.

Поддержка предпринимательства в области будет продолжена. Аким области поручил актуализировать Дорожную карту развития электронной торговли. С начала года в регионе объём безналичных платежей в бизнесе вырос в три раза, достигнув 20 млрд тенге. А потенциал – гораздо выше.

В отношении налоговой амнистии ЕрланКошанов дал задание уже сейчас определить круг должников и начать вести с ними работу.

Следующая задача – наращивание экспортного потенциала. Сейчас основная доля экспортной продукции приходится на крупные компании. А нужно поднимать конкурентоспособность предприятий обрабатывающего сектора промышленности. В этих целях в области уже начата реализация 6 крупных экспортоориентированных проектов.

В аграрном секторе продолжится реализация проектов в области «точного земледелия».

- Те хозяйства, которые внедряют передовые технологии, должны стать обучающей площадкой для остальных. Государство, в свою очередь, стимулирует переход на новые технологии через инвестиционное субсидирование.Благодаря им, фермеры смогли только в текущем году приобрести 482 единицы различной техники на сумму 5,1 млрд тенге.

Но этого недостаточно. Учитывая, что 70% техники по области изношено, мы должны как минимум удвоить темп обновления, - сказал ЕрланКошанов.

Он считает возможной развитие в области глубокой переработки зерна.

Аким области также дал поручения, касающиеся развития социальной сферы: образования, здравоохранения и массового спорта.

- В области созданы информационно-пропагандистские группы, которые должны начать работу уже сегодня. И мы все, участники сегодняшнего актива, депутаты маслихатов, общественные деятели, должны подключится к этой работе. Очень важно донести до каждого жителя области те социальные задачи, озвученные в Послании. Ведь только все вместе мы сможем эти идеи воплотить в жизнь, - заключил Ерлан Кошанов.

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