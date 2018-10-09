Посол США в ООН Хейли ушла в отставку

Многие сотрудники администрации президента узнали эту новость с удивлением.

Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда страны при ООН Никки Хейли, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Хейли обсуждала отставку с Трампом на прошлой неделе в Белом доме. Многие сотрудники администрации президента узнали эту новость с удивлением, отмечает портал.

По слова президента, которые приводит Рейтер, Хейли уйдет в отставку в конце года. После этого она может вернуться в президентскую администрацию на другую должность.

"Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть", — отметил Трамп.

Политик занимает пост постоянного представителя США при ООН с 27 января прошлого года. Постпред США при ООН — должность министерского ранга, в этом качестве Хейли входит в кабинет, который возглавляет Трамп.

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