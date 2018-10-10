На данный момент Фонду задолжали 20 компаний.

ЕНПФ пытается через суд взыскать средства вкладчиков у 15 компаний. Все они допустили внушительную просрочку по погашению задолженности, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Среди должников и акционерное общество "Астана недвижимость" с долгом в 1 миллиард 700 миллионов тенге. Активы этой компании не приобретались, а достались по наследству от частных пенсионных фондов "НПФ Астана" и "Ұлар Ұміт" в 2014 году. Облигации были выпущены в обращение сроком на 5 лет и должны были выплачиваться каждые полгода, но с 2011 пенсионные деньги возвращать перестали, - говорится в ответе. Вернуть деньги Фонд пытается через судебных исполнителей. Они в свою очередь выставляют на торги недвижимость компании. Но пока, сообщают в ЕНПФ, реальных клиентов на это имущество не нашлось.

- Имущество выставляется, но пока большого интереса к этому имуществу покупатели не проявляют, в связи с чем фактически сумма взысканной задолженности на данный момент не велика. Но у эмитента, на наш взгляд, достаточное количество имущества по объему и по его стоимости, которое позволит существенным образом закрыть задолженность эмитента. В основном это земельные участки, квартиры, коттеджные городки, коттеджные дома в коттеджных городках, в частности в Косшы, в Боровом земельные участки, само здание, в котором находится руководство эмитента, земельные участки в городе Алматы, - сказал директор юридического департамента АО "ЕНПФ" Назым Бактыбаев.

С 2014 года ЕНПФ уже взыскал больше 17 млрд тенге с проблемных эмитентов. На данный момент Фонду задолжали 20 компаний, с 15-ю из них ведутся судебные разбирательства. Общая сумма долга оценивается в 37,5 млрд. тенге. При этом в ЕНПФ отмечают, что это меньше 0,5% от общего портфеля пенсионных активов и какой-либо угрозы для выплаты пенсий вкладчикам не существует.

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