В США нашли объект, похожий на часть НЛО

Объект мягкий и напоминает по текстуре пенопласт.

На пляже в Южной Каролине нашли большой цилиндрический объект, напоминающий часть космического корабля, сообщает РИА Новости.

Очевидцы из числа местных жителей рассказывают, что объект, выловленный в сети, ограждающий пляж от морских животных, — мягкий и напоминает по текстуре пенопласт.

После обнаружения объекта, власти спешно увезли его для исследования, чем подогрели многочисленные слухи о цилиндре. Кто-то думает, что это часть НЛО, другие склоняются к версии о том, что это часть буя или дренажной системы, а фанаты "Звездных войн" находят сходство объекта со "Звездой смерти".

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