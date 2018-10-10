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В США нашли объект, похожий на часть НЛО

Объект мягкий и напоминает по текстуре пенопласт.

Фото : Lowcountry Marine Mammal Network10 октября 2018, 07:45

На пляже в Южной Каролине нашли большой цилиндрический объект, напоминающий часть космического корабля, сообщает РИА Новости.

Очевидцы из числа местных жителей рассказывают, что объект, выловленный в сети, ограждающий пляж от морских животных, — мягкий и напоминает по текстуре пенопласт.

После обнаружения объекта, власти спешно увезли его для исследования, чем подогрели многочисленные слухи о цилиндре. Кто-то думает, что это часть НЛО, другие склоняются к версии о том, что это часть буя или дренажной системы, а фанаты "Звездных войн" находят сходство объекта со "Звездой смерти".


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