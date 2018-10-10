Примирились: избитый в Алматы водитель скорой принял извинения обидчика

Подсудимым гражданином Турции, Демир Эбузер Али, были очно, глаза в глаза, принесены, на сей раз, самые искренние извинения - адвокат.

Адвокат Андрей Диденко сообщил, чем закончилась история с избиением Николая Кучмы, передает Zakon.kz.

"Моему доверителю, Кучма Николаю Григорьевичу, подсудимым гражданином Турции, Демир Эбузер Али, были очно, глаза в глаза, принесены, на сей раз, самые искренние извинения, а также даны объяснения по поводу исключительных личных обстоятельств, повлекших временное помутнение и, как следствие, неадекватное, агрессивное, аморальное и противозаконное поведение. Подсудимый много раз сказал, о том, что он безмерно раскаивается в содеянном и считает свой поступок недопустимым и недостойным, в особенности в отношении пожилого человека, и, тем более, водителя скорой медицинской помощи при исполнении им служебных обязанностей", - написал на своей странице в Facebook Андрей Диденко.

Извинения были приняты.

"При этом было принято во внимание наличие у подсудимого грудного ребенка и кормящей жены на иждивении. Кроме того, подсудимым заглажен моральный и материальный вред путем оплаты соответствующей денежной компенсации, сумму которой стороны просили не разглашать. Стороны примирились, в связи с чем Кучма Николай Григорьевич подписал письменные заявления в адрес Алмалинского районного суда, а также к прокурору Алмалинского района города Алматы об освобождении подсудимого от уголовной ответственности", - сообщил адвокат.

Он отметил при этом, что последнее слово в этой истории должен сказать суд.

18 сентября в Алматы 28-летний гражданин Турции напал на водителя машины скорой медицинской помощи. Его задержала полиция и позже он попросил прощения у казахстанцев. Пострадавшему наложили несколько швов на рассченную бровь. Он намеревался добиться наказания обидчика.

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