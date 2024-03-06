Избитый водитель скорой в Караганде простил обидчика, но требует его наказания

В суде района им. Алихана Бокейхана Караганды 6 марта прошло предварительное слушание по делу водителя скорой помощи, которого избили во время рабочего выезда, сообщает корреспондент Zakon.kz

Торегали Бериккалиулы требует материальной и моральной компенсации от своего обидчика Нурболата Дакебаева. Сумму иска ни потерпевший, ни его адвокат не раскрывают. Но не исключено, что речь идет о нескольких миллионах тенге. Ведь пострадавшему предстоит сделать еще одну операцию.



Процесс ведет судья Бахтияр Аканов. Дело поступило по ч. 1 ст. 293 УК "Хулиганство". Хотя с января расследование проводилось по статье 107 УК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".





Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

По статье "Хулиганство" подсудимому грозит штраф в размере до 2000 месячных расчетных показателей, это более 7 миллионов тенге (в РК 1 МРП – 3692 тенге). Либо ограничение или лишение свободы до двух лет.



Сам истец от комментариев журналистам отказался, отметив только, что все подробности дела обсудит в суде. Готов ли он примириться, пока не ясно. Избитый мужчина еще продолжает лечение. Но уже идет на поправку.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Адвокат пострадавшего Багдад Хасенов в интервью корреспонденту Zakon.kz сообщил, что его доверитель был избит с "особым цинизмом", и подсудимый все-таки должен понести наказание.



"Моральная сторона – это одно. А то, что он в душе, как человек, простил его, понимая, что у него впереди вся жизнь. Но никто не снимает ответственности за это. У нас слишком много сейчас прощений идет, но при этом должна быть "нулевая терпимость" к таким публичным делам. Нет, я не против примирения на любой стадии. Я только за примирение", – заявил адвокат потерпевшего Багдад Хасенов.

Основное судебное заседание назначено на 13 марта 2024 года.



26 января в одном из дворов Караганды избили водителя скорой медицинской помощи, который приехал на вызов к больному ребенку. В 00:00 "неотложку" водитель остановил недалеко от подъезда для удобства работы врачей. Однако редкому в столь поздний час прохожему, жителю дома, не понравилась припаркованная машина. Он сделал замечание. Завязалась ссора, затем драка, в результате которой у пострадавшего водителя диагностировали сотрясение головного мозга, множественные переломы костей носа, ушибы и гематомы.