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Подозреваемый в крупном мошенничестве экстрадирован из Украины в Алматы

Задержанный подозревается в хищении денежных средств путем мошенничества на сумму свыше 80 млн тенге.

Фото : belrynok.ru10 декабря 2018, 10:44

Власти Украины выдали Казахстану разыскиваемого за мошенничество гражданина Таджикистана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Алматы.

Сотрудниками прокуратуры Алматы совместно с Интерполом МВД Казахстана и Украины для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Республики Таджикистан Умар Нумонов.

"Задержанный подозревается в хищении денежных средств путем мошенничества на сумму свыше 80 млн тенге. После совершения преступных действий он скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем объявлен в международный розыск. Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос о выдаче Казахстану фигуранта, он водворен в следственный изолятор Алматы", - сообщили в прокуратуре.


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