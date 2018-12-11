В 2019 году в Алматы закупят еще 200 автобусов

Сегодня 587 автобусов в парке.

В следующем году в Алматы планируется закупить еще 100 12-метровых автобусов и 100 18-метровых. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали во время пресс-завтрака ТОО АлматыЭлектроТранс".

"Сегодня 587 автобусов в парке. В следующем году планируется закупить еще 100 12-метровых автобусов и 100 18-метровых", - сказал начальник службы эксплуатации ТОО "АлматыЭлектроТранс" Нурлан Ельчибаев.

Нурлан Ельчибаев добавил, что в скором времени запустят маршруты 202, 203, которые едут в направлении Талгара и Каскелена.

После последней аттестации 100 из 600 водителей отправлены на переобучение, после окончания они повторно сдадут тесты.

С начала года было 700 ДТП с участием автобусов АлматыЭлектроТранс, из них 400 были не по вине водителей АЭТ. Даже мелкая царапина оценивается как ДТП.

"В автобусах есть несколько камер видеонаблюдения. Если к нам обращаются с тем, что в автобусе была кража или еще что-то, то наши специалисты IT поднимают видео и просматривают, при необходимости они передаются в полицию", - отметил Нурлан Ельчибаев.

Также камеры видеонаблюдения позволяют вычислить вандалов, которые мусорят в салонах автобусов.

"Иногда приходят (автобусы) в таком состоянии, что даже страшно. Бывает, кого-то стошнит, у кого-то кошка в туалет сходила в автобусе – приходилось все это вымывать. Оставляют за собой бутылки, пакеты, влажные салфетки, шелуху из-под семечек. Некоторые позволяют себе высморкаться прямо на пол, нетрезвые граждане ни видят ничего плохого, чтобы справить нужду", - рассказал мойщик автобусов "АлматыЭлектроТранс" Чепобаев Нурлан.

В плановом режиме все автобусы проходят ремонт и технический осмотр. Бывают и поломки на новых автобусах.

"Самая распространенная поломка – турбина. Почти все турбины мы заменили по гарантийному талону. Почему турбины выходят из строя? – Заводской брак. Заменено уже на 100 машинах из 300. Все остальное очень качественное" – директор компании "Вираж Сервис" Александр Вичкуркин.

Асема Тунгушбаева

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!