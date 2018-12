Димаш Кудайберген исполнил песню из "Титаника" на кинофестивале в Китае

На сцене кинофорума певец исполнил мировой хит "My Heart Will Go On".

Фото : Соцсети

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил на сцене международного кинофестиваля в Хайнане. Он спел песню "My Heart Will Go On" из "Титаника", передает Zakon.kz. Видео выступления певец опубликовал в своем аккаунте в соцсетях. За ночь публикация набрала более 40 тысяч лайков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Hainan international film festival "My heart will go on" Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 11 Дек 2018 в 7:54 PST Димаш Кудайберген ранее анонсировал в своем Instagram выступление на Первом международном кинофестивале на острове Хайнань, который начал работу 9 декабря и закончится 16 декабря. На сцене кинофорума певец исполнил мировой хит "My Heart Will Go On", впервые прозвучавший в культовом фильме "Титаник". В 2017 году продюсер композиции, которую исполнил Димаш, Уолтер Афанасьефф назвал казахстанца своим любимым артистом. Димаш Кудайберген прилетел на остров Хайнань на самолете с собственным изображением. Исполнитель прибыл в Санью, чтобы выступить на сцене во время финала международного конкурса красоты "Мисс Мира-2018" и заодно поддержать участницу от Казахстана Екатерину Дворецкую. Димаш, исполнив свою авторскую песню "Ұмытылмас күн", произвел настоящий фурор.





