ФГЖС обеспечивает завершение строительства жилья вне зависимости от любых факторов

"Самым важным критерием при выборе жилья, для нас было, что бы дом построили в обещанные сроки". История Азамата Кунаева, который приобрел квартиру, строительство которой было прогарантировано АО "ФГЖС".

Азамат Кунаев родом из Экибастуза. 37 летний специалист с супругой и четверыми детьми долгое время проживал в Балхаше, куда его направили по работе. Год назад старшая дочь Азамата поступила в высшее учебное заведение в Астане, а средняя в столичный медицинский колледж. И семья приняла решение переехать в главный город страны.

Первое время в Астане семья Кунаевых снимала разные квартиры. При этом, Азамат рассматривал варианты вложения средств в долевое строительство, где квадратные метры соответствовали бюджету семьи. В итоге, выбрали жилой комплекс "MillenniumPark". Его строил надёжный застройщик, имеющий большой опыт, это строительная компания "BAZIS-A Corporation". Большим плюсом стало расположение рядом школы и детского сада для младших детей. Осенью Азамат заключил договор с застройщиком, а уже в апреле семья смогла отметить новоселье. Квартира была сдана в предчистовой отделке, как утверждает Азамат дополнительных финансовых средств он не вкладывал.

По мнению Азамата, дом был сдан в намеченные сроки не только по причине высокой репутации застройщика, но и потому, что был прогарантирован Фондом гарантирования жилищного строительства (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек"). А это уже государственная гарантия. Фонд обеспечивает завершение строительства жилого здания вне зависимости от таких факторов, как недостаток собственных средств застройщика, прекращение финансирования проекта строительства банком второго уровня, а также дефолт застройщика.

По Закону "О долевом строительстве" строительная компания лишь в трёх случаях может привлекать деньги дольщиков. Самым надёжным из них для дольщика является гарантия АО "ФГЖС".

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