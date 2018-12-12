В Алматинской области выпускают в год миллиард литров напитков
Полностью обеспечивают потребность республики натуральными соками и безалкогольными напитками шесть крупных производителей Алматинской области.
Объем промышленности в этом году превысит 870 млрд тенге тенге, что на 75 млрд.тенге больше прошлогодних показателей. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций, передает Zakon.kz.
В обрабатывающей промышленности почти половина – это производство продуктов питания и напитков, отметил в своем докладе Амандык Баталов.
- Именно в пищевой промышленности у нас большой потенциал и мы должны дальше наращивать объемы. Наша задача увеличить количество и объемы конкурентоспособной продукции,- сказал Амандык Габбасович.
Одними из ведущих компаний, которые пользуются спросом не только в области, но и по всей стране являются производители молочной продукций таких как "Адал", "Раймбек Агро", "Данон", "JLC Сут".
Помимо этого, полностью обеспечивают потребность республики натуральными соками и безалкогольными напитками шесть крупных производителей Алматинской области. Они в год выпускают порядка миллиарда литров напитков.
Фармзаводами освоен выпуск широкого ассортимента лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, ранее импортировавшихся из –за рубежа.
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