В Алматинской области выпускают в год миллиард литров напитков

Полностью обеспечивают потребность республики натуральными соками и безалкогольными напитками шесть крупных производителей Алматинской области.

Объем промышленности в этом году превысит 870 млрд тенге тенге, что на 75 млрд.тенге больше прошлогодних показателей. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций, передает Zakon.kz.

В обрабатывающей промышленности почти половина – это производство продуктов питания и напитков, отметил в своем докладе Амандык Баталов.

- Именно в пищевой промышленности у нас большой потенциал и мы должны дальше наращивать объемы. Наша задача увеличить количество и объемы конкурентоспособной продукции,- сказал Амандык Габбасович.

Одними из ведущих компаний, которые пользуются спросом не только в области, но и по всей стране являются производители молочной продукций таких как "Адал", "Раймбек Агро", "Данон", "JLC Сут".

Помимо этого, полностью обеспечивают потребность республики натуральными соками и безалкогольными напитками шесть крупных производителей Алматинской области. Они в год выпускают порядка миллиарда литров напитков.

Фармзаводами освоен выпуск широкого ассортимента лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, ранее импортировавшихся из –за рубежа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!