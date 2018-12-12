"Правительство для граждан" запустило сбор биометрических данных в ЦОНе нового поколения

Это новый формат центров обслуживания населения, в котором граждане с помощью современных технологий и сервисов могут самостоятельно получить госуслуги и повысить цифровую грамотность.

12 декабря госкорпорация "Правительство для граждан" открыла в столице "Elektrondyq qyzmet ortalyǵy", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу некоммерческого АО "Правительство для граждан".

Центр электронных услуг расположен на территории EXPO. Это новый формат центров обслуживания населения, в котором граждане с помощью современных технологий и сервисов могут самостоятельно получить госуслуги и повысить цифровую грамотность. В открытии нового центра приняли участие заместитель Премьер-Министра Аскар Жумагалиев, заместитель министра МВД РК Ерлан Тургумбаев и заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Также здесь был запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг посредством биометрических параметров. Он подразумевает использование лица и отпечатков пальцев услугополучателей при идентификации личности в ЦОНах и на портале электронного правительства, без предъявления личных документов или ЭЦП.

Оставить отпечатки пальцев и отсканировать лицо пока можно во фронт-офисах госкорпорации в городе Астана – это Центр электронных услуг на территории EXPO, в отделе №1 на пр. Мангилик Ел, 30 и Цифровом ЦОНе на ул. Сауран, 7 и отделе ЦОН Бостандыкского района города Алматы. В будущем проект распространится и на другие регионы республики.

При входе в "Elektrondyq qyzmet ortalyǵy" расположена интеллектуальная камера, которая приветствует гражданина по имени и фамилии, если он уже зарегистрирован в базе. В противном случае, ему предлагается зарегистрировать свои биометрические данные.

"Elektrondyq qyzmet ortalyǵy" будет работать без "живых" операторов, при помощи искусственного интеллекта. Виртуальный консультант I-sana предоставит информацию, как получить те или иные справки и направит в нужный сектор. Здесь же можно познакомиться с возможностями мобильного приложения "M-gov", также записать ЭЦП на SIM карту.

Кроме того, у услугополучателей есть возможность пройти предварительный экзамен по вождению при получении водительского удостоверения. Центр оборудован симулятором "digital drive". В программу вождения включена полная версия автодрома спецЦОНа. Также можно получить профессиональные навыки вождения в экстремальных ситуациях, которые невозможно проверить при сдаче экзамена на реальном автотранспорте.

"В "Videocall room"гражданин может записать и подать видео-обращение первым руководителям государственных органов, которые в свою очередь обязаны рассмотреть и направить ответ на электронную почту заявителей в течение 15 дней. Также здесь расположены пункты общественного доступа, где граждане могут самостоятельно получить 44 вида информационных справок посредством биометрических данных, ЭЦП либо одноразового SMS-пароля и сектор самостоятельного получения госуслуг через портал электронного правительства", - продемонстрировал Аблайхан Оспанов, председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан".

Также, по словам Оспанова, в центре в целях повышения цифровой грамотности граждан, будут проводиться обучающие семинары согласно утвержденному графику. В удобной обстановке граждане могут получать навыки использования сервисов портала "электронного правительства". Успешно прошедшим обучение будут направлены на электронный адрес сертификаты об обучении.

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