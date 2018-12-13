Самые большие риски дефолтов – в долевом строительстве

Единственный инструмент, являющийся подушкой безопасности - ФГЖС - намерен увеличить объём выданных гарантийных обязательств с 40,1 миллиарда в 2018-м до 140,1 миллиарда в 2023 году.

Масштаб роста жилищного строительства пока не соответствует потребностям казахстанской экономики. Для удовлетворения социальных стандартов в обеспечении жильём (30 кв. м на человека) Казахстану необходимо ежегодно вводить в среднем 1000 "квадратов" жилья на тысячу человек, отмечает ranking.kz.

На сегодня в Казахстане в среднем на одного жителя приходится 21 кв. м жилья, а, к примеру, в Китае — 32 кв. м.Высокие темпы роста в жилищном строительстве обеспечивает госсектор за счёт масштабных вливаний в поддержку платёжеспособного спроса.Только в рамках жилищной программы "НұрлыЖер" за период 2017–2021 годов запланировано финансирование в размере 813,5 миллиардов тенге и увеличение ежегодного ввода жилья с 10,1 млн кв. м в 2017-м до 15,2 млн кв. м в 2021-м.

При этом самые чувствительные показатели в системе господдержки жилстроя — в долевом строительстве, где риски дефолтов максимальны с обеих сторон (покупатель – застройщик). Сегодня более 50% всех сделок по покупке квартир на первичном рынке заключают в строящихся многоэтажках. При этом единственный инструмент, являющийся подушкой безопасности как для застройщиков, так и для дольщиков— Фонд гарантирования жилищного строительства — намерен увеличить объём выданных гарантийных обязательств с 40,1 миллиарда в 2018-м до 140,1 миллиарда в 2023 году.

Если учесть параметры других систем поддержки (система жилстройсбережений, ипотечная программа "7-20-25", арендное жилье и т. д.), это может привести к массовому вовлечению в отрасль крупных инвесторов и значительно увеличить темпы ввода доступного жилья, отмечает ranking.kz. На начало 2018 года, по официальным данным, количество очередников в рамках программ господдержки жилищного строительства уже превысило 2,8 миллиона человек.

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