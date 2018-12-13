Казахстанский малый бизнес "разгоняется"

По данным Doing Business 2019, по лёгкости ведения бизнеса Казахстан поднялся за год с 36-го на 28-е место.

Малый бизнес разгоняется: всего за месяц активных малых компаний стало на 2% больше, за год — на 15%, передает Zakon.kz.



Как сообщается в материале Finprom.kz, на конец ноября текущего года количество действующих предприятий достигло 279,2 тысяч, годовой рост равен 9,4%. Удельный вес малых предприятий составляет 96,9% от совокупного числа компаний.

Число малых предприятий достигло 270,6 тысяч, это на 9,6% больше, чем годом ранее (247 тысяч). Доля активных предприятий составила 57,6%, или 155,9 тысячи, прирост равен 15,1% год-к-году. Среднегодовой прирост количества активных малых предприятий за последние пять лет — 8,3%.

По данным исследования Doing Business 2019, Казахстан занимает 28-е место по лёгкости ведения бизнеса, поднявшись за год с 36-го места. По индикатору «Регистрация предприятий», который рассматривает трудности, связанные с открытием бизнеса, Казахстан занял 36-е место, поднявшись с 41-го.

Наибольшее число активных предприятий на конец ноября 2018 года сконцентрировано в сфере торговли: 36,9 тысяч, прирост составил 17,4% год-к-году. В области строительства и образования количество предприятий составило 15,8 тысяч и 15 тысяч соответственно.

Наибольший прирост числа предприятий наблюдается в сфере строительства (26% год-к-году), информации и связи (24,9%) и деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (23,4%).

В региональном разрезе наибольшее число активных малых предприятий сконцентрировано в Алматы: 36,4 тысяч, прирост составил 17,4% год-к-году.

На втором месте Астана: 25 тысяч предприятий, на 50,1% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область, где число предприятий выросло на 5,9%, с 10,4 тысячи до 11 тысяч.

Меньше всего активных малых предприятий находится в Кызылординской (4,2 тысячи), Жамбылской (4,2 тысячи) и Атырауской (4,4 тысячи) областях.

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