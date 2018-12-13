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ГТОБ "Астана Опера" поддержал национальный антикоррупционный план действий

Меры против коррупции способствуют утверждению цивилизационной морали и культурных ценностей.

Фото : Астана-Опера13 декабря 2018, 15:51

Творческий коллектив театра "Астана Опера" поддерживает национальный антикоррупционный план действий и придает важное значение противодействию коррупции, передает Zakon.kz.

- Каждое государственное ведомство должно ввести меры по предупреждению коррупции, а также использовать действенные и апробированные механизмы в борьбе с ней. Коррупция – это опасное социальное явление, которое подрывает развитие всего государства, - отметили в театре.

Меры против коррупции способствуют утверждению цивилизационной морали и культурных ценностей, укрепляют нравственные ориентиры, формируют общественное мнение, способствуют улучшению социально-экономического имиджа страны.


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