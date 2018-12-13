По трем делам вынесены оправдательные приговоры. Еще в трех случаях суд оставил без изменения оправдательные судебные акты.

Верховный суд продолжает выносить оправдательные приговоры. Всего 11 декабря судьями было рассмотрено 16 дел. По трем делам вынесены оправдательные приговоры. Еще в трех случаях суд оставил без изменения оправдательные судебные акты. Об это на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель пресс-службы Верховного суда Болат Кальянбеков, сообщает Zakon.kz.

Оправдательный приговор был вынесен по делу Шегена Сегизбаева. В 2016 году он был осужден к штрафу в размере 1 000 МРП с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Тогда он был признан виновным в незаконном хранении алкогольной продукции. Причиненный моральный вред государству был оценен на 19 548 449 тенге.

"Верховный Суд оправдал Сегизбаева за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Дело рассмотрено по протесту Генерального прокурора. Решение кассационной инстанцией вынесено на основании следующих фактов:

• Государственную лицензию в качестве ИП Сегизбаев получил в 2007 году на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции. Согласно ст. 15 ч.3 Закона РК от 16 июля 1999 года "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" (далее - Закон), лицензия выдается на каждый объект деятельности по конкретному адресу.

Из технического паспорта базы, принадлежащей Сегизбаеву, следует, что два склада №6 и №7 являются частью одного объекта, расположенного по одному и тому же адресу, на который выдана соответствующая лицензия.

• В силу ст. 16 Закона, лицензия на право заниматься деятельностью по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции выдается субъекту, квалификационный уровень которого соответствует предъявляемым требованиям для соответствующего вида деятельности.

Хранение, не вместившейся в склад № 6, алкогольной продукции на складе № 7, собственником которого также являлся Сегизбаев, и находящемся по адресу, который указан в лицензии, не может являться основанием для привлечения последнего к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

• Собранными доказательствами в ходе досудебного расследования подтверждено, что Сегизбаев занимался предпринимательской деятельностью, исключительно имея в наличии государственную лицензию", - написал Кальянбеков.

Кассацией за Сегизбаевым признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями, органов, ведущих уголовный процесс.

Еще один оправдательный приговор был вынесен по делу Руслана Тажиева. В 2016 году гражданин Узбекистана Руслан Тажиев был признан виновным в неисполнении постановления суда о выдворении за пределы РК и осужден к штрафу в размере 50 МРП с выдворением за пределы страны сроком на 5 лет. В 2017 году он был признан виновным по ст. 430 ч. 1 УК за злостное неисполнение решение суда о выдворении за пределы страны, и осужден к 6 месяцем лишения свободы.

"Кассационная коллегия оправдала Тажиева за отсутствием состава преступления. Согласно ст. 51 УК его выдворение за пределы страны должно было быть осуществлено только после исполнения основного наказания, то есть уплаты штрафа, который не был уплачен. За Тажиевым признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс", - пояснил на своей странице Кальянбеков.

Третий оправдательный приговор - по делу Равшана Буранова. В 2016 году он был оштрафован на 600 МРП с конфискацией имущества. Тогда его признали виновным в пособничестве, то есть содействии экономической контрабанде (незаконном перемещении через границу Таможенного союза товаров с использованием подложных сертификатов соответствия в особо крупном размере). Преступление было якобы совершено в группе лиц по предварительному сговору с другими лицами, использовавшими свое служебное положение.

Кассация оправдала Буранова в связи с обнаружением обстоятельств, исключающих уголовное преследование. Дело рассмотрено по протесту Генерального Прокурора.

"26 ноября 2015 года суд санкционирован международный розыск в отношении Буранова. Он был задержан в Москве. Генеральная прокуратура РК направила ходатайство в Генеральную прокуратуру РФ о выдаче Буранова для осуществления уголовного преследования по даче взятки. В связи с этим Буранов был выдан Казахстану для привлечения к уголовной ответственности только за дачу взятки, но не за экономическую контрабанду.

В дальнейшем орган досудебного расследования прекратил дело Буранова за отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения по даче взятке. Но в тот же день в отношении него составлено новое постановление о квалификации его деяния по пособничеству экономической контрабанде. Однако, последующие действия и осуждение по указанному составу уголовного правонарушения являются незаконными.

• Они противоречат ст. 582 ч.1 УПК, Минской (ст.66) и Кишиневской (ст. 80-81) Конвенциям, а также межгосударственным Договорам, Соглашениям Республики Казахстан с другими странами. Так, лицо, выданное (экстрадированное) иностранным государством, не может быть привлечено к уголовной ответственности, подвергнуто наказанию за иное преступление, не связанное с выдачей (экстрадицией), без согласия выдавшего его государства.

• Согласно ч.1 ст.3 УК международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед Уголовным кодексом РК.

• За Бурановым признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс", - пояснил Кальянбеков.

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