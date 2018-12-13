Ержан Жилкибаев: Жители района также внесли свой вклад в развитие суверенного Казахстана

Торжества, посвященные Дню Независимости РК, прошли в Медеуском районе Алматы.

Торжественные мероприятия, посвященные 27-летию Независимости Республики Казахстан, прошли в Медеуском районе при поддержке акимата города Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Торжественное собрание, с организацией праздничного концерта, проходило в Большом концертном зале Дворца школьников Алматы. Здесь собралось несколько тысяч гостей, пришедших отметить этот главный праздник для всех казахстанцев, объединенных чувством ответственности за судьбу своей страны и составляющих единый народ Казахстана.

После торжественной церемонии вноса Государственного Флага РК и звучания Гимна страны, с поздравительной речью выступил аким Медеуского района Алматы Ержан Жилкибаев.

Он отметил, что за 27 лет нашей истории, мы продемонстрировали динамичное поступательное социально-экономическое и культурное развитие независимого Казахстана под мудрым руководством его основателя и Первого Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева. За эти годы был пройден нелегкий путь – путь становления молодого независимого государства. С момента обретения Независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешными преобразованиями. И жители Медеуского района Алматы также внесли значительный вклад в развитие и становление суверенного Казахстана.

"Благодаря личной поддержке главы государства город Алматы динамично развивается социально и экономически, как крупнейший мегаполис. В течение 9 месяцев социально-экономический рост города увеличился на 3,5%, промышленного производства на 3,8%, строительства на 5,8%, ввода жилья в эксплуатацию на 15,5% и инвестиций на 18,5%. В рамках программы "Нұрлы жер" в этом году квартирами было обеспечено 4 800 семей, что на 20% больше, чем в предыдущем году. В рамках этой программы на сегодняшний день только в Медеуском районе строится 24 дома с 1 224 квартирами. Также в рамках программы "Нұрлы жол" создано 4 200 новых рабочих мест, 20% из которых принадлежат нашему району. Все эти программы направлены на повышение благосостояния наших граждан и улучшение инфраструктуры экономики страны", – рассказал районный аким.

Кроме того, по его словам, за последние три года в городе были отремонтированы дороги, общей протяженностью 500 километров. Из них 20 % ремонтных работ проводились в Медеуском районе. Также за два года было отремонтировано 300 дворов на сумму 1,9 млрд тенге и охвачено 88 000 жителей. Следующие 100 дворов будут сданы в эксплуатацию в следующем году. В рамках Программы "Региональное развитие 2020" завершен ремонт 47 многоэтажных домов.

"В микрорайоне Думан в школе № 172 существует проблема дефицита мест для учащихся. В связи с этим в 2019 году планируется дополнительно построить 850 мест. Кроме того, за последние три года было открыто 57 частных детских садов, что позволило сократить количество детей в очереди на 30%. Также в 2019 году мы планируем на 100% завершить ремонт парков и скверов, расположенных в нашем районе", – дополнил Ержан Жилкибаев.

После торжественной речи акима района, состоялось награждение наиболее отличившихся на своем профессиональном поприще специалистов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Медеуского района. Ими стали полицейские, судьи, работники различных госорганов, учреждений образования, медицины, и представители других важных профессий. В общей сложности были награждены 20 человек. И все они получили из рук главы района Почетные грамоты.

По завершении официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, среди которых были такие лауреаты различных международных и республиканских конкурсов, как Динара Надилбекова, Ерболат Енсебаев, Гульзада Дүйсенова, Жанат Бейсембаев, Камила Тәуекелова, Аманкос Узакбайулы, Хамит Отарбаев, Әсем Аубакирова и Аскар Жунусбеков.

Владимир Демидов

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