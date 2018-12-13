АО "Самрук-Қазына" и НПП ищут отечественных предпринимателей для замещения импорта

Обязательные условия для компаний: новое производство; среднерыночная цена; качество по мировым стандартам.

В Казахстане создаются новые производства, которые позволят оставлять в стране десятки миллионов долларов. Новым направлением в реализации программы по импортозамещению стали оффтейк-договора, внедренные АО "Самрук Казына", передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках Дня индустриализации президент дал старт началу работы завода "Asia Trafo". Это предприятие стало первым с кем "Самрук-Казына" подписал оффтейк-контракт – долгосрочный договор на производство и поставку товаров. Так, "Asia Trafo" получило первый заказ на поставку шунтирующих реакторов на сумму 4 млрд тенге до 2020 года.

Напомним, в июне фонд "Самрук-Қазына" и НПП "Атамекен" подписали соглашение о взаимодействии, предполагающее, что НПП находит отечественные компании, заинтересованные в запуске новых производств, а Фонд обеспечит их гарантированными заказами. Ожидается, что Программа по содействию модернизации действующих и созданию новых производств даст старт производству товаров, не имеющих аналогов в Казахстане.

Суть оффтейк-договоров в том, что "Самук Казына" дает гарантированный объём закупок для отечественных компаний, которые только начинают запуск своих производств. Обязательные условия для компаний: организовать производство, ранее не существующее в Казахстане; цена на товар должна быть среднерыночной; качество по мировым стандартам.

"Ранее мы были вынуждены эти виды продукции и оборудования завозить извне. Мы инвестировали в зарубежное производство. Теперь же мы вкладываем средства в собственное. А это новые технологии, рабочие места и соответственно, дополнительные платежи в бюджет", - отметил управляющий директор АО "Самрук-Қазына" Алишер Пирметов.

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