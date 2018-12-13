Пенсионерка отдала незнакомке 300 тысяч "как под гипнозом"

Каждый восьмой обманутый мошенниками в Алматы – пенсионер.

Мошенники-гипнотизеры орудуют в Алматы. По крайней мере, о неких сверхспособностях обманщиков говорят их жертвы. Действуют жулики по привычной схеме: знакомятся с пенсионерами, представляются сотрудниками акиматов и... оставляют стариков без денег. Причем, не все замечают пропажу сразу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

83-летняя Суфия Ильясова говорит, что ее и вправду будто загипнотизировали. Иначе как объяснить, что пенсионерка собственноручно отдала мошеннице 300 тысяч.

Вторые сутки пенсионерка Суфия Ильясова льет слезы. Она поминутно помнит тот злополучный день, когда вышла за покупками. Зафиксировали все и камеры наблюдения на подъезде. Вот Суфия Хайрулиновна выходит из дома одна, а вот возвращается – уже в компании женщины. Пенсионерка рассказывает, что сначала встретила у магазина мужчину, который представился сотрудником акимата и начал расспрашивать про ее жизнь. Позже подошла девушка. Якобы тоже соцработник. Она и вызвалась проводить старушку домой.

- И она у меня спрашивает: "Деньги у вас есть? Вы же в таком возрасте всегда гробовые вроде собираете?". Я говорю, что с каждой пенсии я откладываю по 10 тысяч. Таким образом я уже набрала 300 тысяч. Она говорит: "А где они у вас?". Я говорю, что сейчас принесу. Представляете!? Вот. И каждые 10 тысяч были завернуты в тряпочку. Она говорит: "Вот эти тряпочки уберите и дайте деньги мне". Я все деньги ей отдала, - рассказывает Суфия Ильясова.

Пенсионерка говорит, что женщина представилась Гульмирой и так расположила к себе, что бабушка при ней даже всплакнула. Все произошло на кухне. Женщина сидела за столом, на этом самом месте. Напротив – бабушка. Триста тысяч тенге исчезли буквально на глазах. Всего в гостях псевдосотрудница акимата была 13 минут. После ухода гостьи пожилая женщина долго не могла прийти в себя. Пыталась набрать номер полиции. Но поняла, что забыла его. С трудом вспомнила телефон соседки.

- Вся зареванная, в слезах. Конверт этот тут же лежит. На столе. Видимо, она посмотрела на эти пятерки, убрала в конверт. Мы их вытряхнули, их посмотрела, а там написано, что как деньги они не действуют. Фантики. Поддельные. Причем, они были разного формата, на них было прямо написано: "Поиграем?!", - говорит соседка Любовь Михалева.

Теперь главные свидетели в этом деле – все те же камеры наблюдения.На кадрах псевдосотрудница акимата. Быстро спускается, пряча в сумку конверт. Видеодоказательство уже изучает полиция. Там говорят, что сейчас каждый восьмой обманутый мошенниками в Алматы – пенсионер.

- Сейчас ориентирован весь личный состав как подразделений криминальной полиции, так и наружных строевых подразделений города. Предполагаем, что эта женщина не новичок на этом криминальном поприще и, возможно, неоднократно совершала аналогичные преступления именно в отношении стариков, - объясняет официальный представитель департамента полиции г. Алматы Салтанат Азирбек.

Пока мошенницу с невероятным даром убеждения ищут, пенсионерка Ильясова пьет успокоительные и боится оставаться дома одна.

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