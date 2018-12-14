Назарбаев: ЭКСПО провели, а "зеленой" энергии лишь один процент

У Казахстана имеются возможности для развития солнечной, ветровой и биоэнергии.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о медленных темпах развития "зеленой" энергетики, передает Sputnik.

По его словам, сейчас лишь один процент энергетики республики приходится на долю "зеленой". И планы правительства по доведению этого показателя до трех процентов в 2025 году являются слишком медленными.

"Мы специально провели выставку ЭКСПО-2017 на тему новая энергия. Все имели возможность видеть, какие разработки, новинки есть по всему миру. Вы знаете, что весь мир, все государства борются за чистую энергию, и этот нажим будет продолжаться, но, к сожалению, мы в этом вопросе отстаем", - заявил глава Казахстана.

Назарбаев отметил, что у Казахстана имеются возможности для развития солнечной, ветровой и биоэнергии.

"Нам надо увеличивать. То, что в Жамбылской области самая крупная солнечная станция 100 мегаватт - это очень крупная станция. И это флагман, по которому надо определяться. У нас в Казахстане солнца много, земли хватает, и мы в будущем должны развивать. Точно также и ветровая энергия имеет большую перспективу. Есть термальная энергия, к которой мы не приступали. Всего один процент электроэнергии добывается таким зеленым способом. Аж к 25 году мы хотим выйти на три процента. Очень медленные темпы. Нам придется больше инвестировать", - сказал Президент.

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