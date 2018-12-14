УЕФА: "Астана" - долгий сезон с грустным концом

Одной из самых очевидных проблем "Астаны" могла оказаться банальная усталость.

Официальный сайт УЕФА подвел итоги матча шестого тура группового раунда Лиги Европы "Ренн" - "Астана" (2:0), сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Для выхода в плей-офф Лиги Европы УЕФА чемпиону Казахстана было достаточно сыграть во Франции вничью, но астанчане уступили "Ренну" - 0:2.

"Астана" большую часть матча провела в обороне, сохраняя положительный для себя результат, но блестящая пятиминутка в исполнении Исмаилы Сарра в середине второго тайма позволила французам победить.

"Ренн" надеялся на быстрый гол, но шквал атак хозяев разбился о стройную оборону казахстанцев. "Астана" выстояла в самом начале, а дальше было уже немного легче. Мяч подолгу держался в центре, гости применяли высокий прессинг, но сами почти не атаковали. Нанеся лишь один удар за первые 45 минут, в целом, "Астана" была довольна исходом тайма.

Во второй половине резких изменений в рисунке игры не было заметно. "Ренн" продолжал доминировать, но мяч не шел в ворота "Астаны", даже многочисленные "стандарты" были бесполезны. Лишь пенальти за фол на Сарре в корне изменил ситуацию. Сам одиннадцатиметровый в исполнении Бенжамена Буриго оказался под силу Ненаду Эричу, но на добивании первым оказался все тот же Сарр, не оставивший шансов казахстанскому киперу. Спустя четыре минуты сенегалец снял все вопросы о победителе, точно пробив из-за пределов штрафной - 2:0.

Лучший игрок матча: Исмаила Сарр

Сегодня этот футболист - главный герой Ренна и французских спортивных новостей. Во всех ключевых эпизодах встречи Сарр оказывался в центре внимания. Сначала Бактиер Зайнутдинов нарушил на хавбеке правила в собственной штрафной, затем - нереализованный пенальти и успешный удар Сарра. Всего через пять минут полузащитник хлестким ударом похоронил все надежды гостей на успех.

Потери на финише

Кампанию "Астаны" на групповом этапе Лиги Европы в этом году можно сравнить со спринтером, который не сумел полноценно рассчитать свои силы на дистанции. Здорово начав, казахстанцы дважды оступились на финише, хотя имели шансы решить судьбы путевки в плей-офф еще пару недель назад в Астане. После жеребьевки астанчане вполне резонно надеялись на 1/16 финала и даже лидировали по ходу группового этапа, но чего-то не хватило для достижения заветной цели.

Долгий сезон с грустным концом

Одной из самых очевидных проблем "Астаны" могла оказаться банальная усталость. Сезон казахстанцы начали еще в феврале матчами плей-офф Лиги Европы против "Спортинга". Затем был выматывающий чемпионат страны и очередное золото. Несмотря на довольно успешные выступления по ходу года, после матча с "Ренном" остается какой-то неприятный осадок. "Астана" быстро приучила болельщиков к хорошему, и теперь невыход из группы уже расценивают как неудачу", - пишет сайт.

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