В аэропорту Астаны презентовали самолет в виде снежного барса

Стоимость лайнера - 34 млн долларов.

Новый самолет Embraer 190-E2 презентовали в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Оригинальный авиалайнер привлекает к себе внимание, в первую очередь, оформлением. Носовая часть его фюзеляжа украшена изображением снежного барса, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Так «Эйр Астана» намерена регулярно напоминать об исчезновении редких животных всему миру. Планируется, что новые самолеты будут летать не только по Казахстану, но и в Россию, Центральную Азию, Кавказ и Китай.

Первый полет самолета запланирован на 19 декабря по направлению Астана - Алматы, рассказал президент авиакомпании Питер Фостер.

"Это современная наиболее технологически модель, которая позволяет производить дальние рейсы. Самолет представляет собой самое последнее поколение региональных реактивных самолетов Embraer. Он также является самым экономным в части потребления керосинового топлива. То же самое касается выбросов в окружающую среду. Очень высокий уровень комфортности для пассажиров.

Стоимость лайнера - 34 млн долларов. Страна производства - Бразилия. В ближайшие годы парк авиакомпании пополнится еще на 4 судна.

Ранее в компании заявляли, что новый самолет обладает крылом большого удлинения с улучшенной аэродинамикой, новым бортовым оборудованием и улучшенными двигателями.

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