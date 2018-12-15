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Ледовый каток ЭКСПО открывает новый сезон

Для удобства посетителей предусмотрен свободный вход на каток, прокат коньков, точки общественного питания, подземный паркинг для автовладельцев.

Фото : ЭКСПО15 декабря 2018, 14:58

В эти выходные для жителей и гостей столицы откроется новый сезон массового катания на свежем воздухе. На территории выставочного комплекса заработает открытый ледовый каток ЭКСПО вместимостью до 200 человек. Часы работы с 10:00 до 23:00 часов, передает Zakon.kz

1300 квадратных метров зеркального льда расположились у подножья самой яркой и посещаемой достопримечательности столицы - Сферы «Нур Алем», которая также ждет посетителей в эти праздничные дни с 10:00 до 21:00 часов.

Музей энергии будущего порадует и удивит новейшими интерактивными игровыми установками и тематическими разработками, которые раскрывают тему энергии космоса, солнца, ветра, воды, биомасс и кинетической энергии.

Для удобства посетителей предусмотрен свободный вход на каток, прокат коньков, точки общественного питания, подземный паркинг для автовладельцев.

Кроме того, 18 декабря в 18:30 часов на территории ЭКСПО по сложившейся традиции состоится торжественная церемония зажжения Главной елки страны.

Церемония зажжения главного новогоднего символа республики перенесет Вас в зимнюю сказку, где Дед Мороз и Снегурочка поздравят каждого посетителя с Новым годом, сказочные персонажи порадуют детей веселыми представлениями, а в завершении выставочный комплекс ЭКСПО осветит праздничный фейерверк.


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